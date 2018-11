Oberndorf a. N. Triste Pausenhalle wird zum schmucken Foyer

Jede Menge Fachplaner

Neben 16 Handwerksbetrieben für die verschiedenen Gewerke habe man acht Planungsbüros beauftragt. Heutzutage komme man als Kommune nicht mehr ohne Fachplaner aus. Der Gesetzgeber sehe das bei Ausschreibungen für öffentliche Gebäude so vor. Ob es dadurch immer besser werde, sei mal dahingestellt, so Acker. Denn dies führe natürlich zu den hohen Kosten. Doch das Ergebnis könne sich sehen lassen. Das Entree des Gymnasiums biete nun wieder ein modernes und einladendes Erscheinungsbild. "Bildung ist ein hohes Gut." Vor diesem Hintergrund habe die Stadt in den vergangenen Jahren bereits viel Geld in seinen Schulstandort investiert.

Beim Gymnasium stehen nun noch weitere Bauabschnitte an. 1,4 Millionen sind bereits verbaut. Weitere 4,6 Millionen an Kosten kommen noch auf die Stadt zu. Und: Grundschulen, Verbundschule und Ivo-Frueth-Schule "liegen uns ebenfalls am Herzen".

Stefan Hunzinger, Partner im Architekturbüro "Donnig + Unterstab", betonte, das Farb- und Materialkonzept seien – neben dem Brandschutz – wichtiger Bestandteil der Entwurfsplanung gewesen. Mit der neuen Pausenhalle und den folgenden Bauabschnitten würden optimale Voraussetzungen für den modernen Schulbetrieb geschaffen.

"Happy" waren auch die Gymnasiasten angesichts ihres neues Foyers. Der Schulchor und die Schulband lockerten unter der Regie von Musiklehrer Thomas die Einweihungsfeier musikalisch auf. Ein kleiner Film, den die Schüler und Mitglieder der SMV gemeinsam mit ihrem Lehrer Jérôme Malow gedreht hatten, brachte den Gästen die neue Pausenhalle auf witzige Art und Weise näher.