Oberndorf a. N. Tour bei schönstem Mittsommerwetter in Norwegen

Oberndorf. Eine Fahrt mit einem Schiff der Hurtigruten entlang der norwegischen Küste gilt als die schönste Seereise der Welt. Der Filmemacher Volker Wischnowski hat die Tour bei schönstem Mittsommerwetter in Norwegen unternommen und die Landschaft und das Licht in faszinierenden Filmaufnahmen festgehalten. Entstanden ist eine Dokumentation über die Schifffahrtsroute, die nicht nur das Leben an Bord, sondern auch viele der angebotenen Ausflüge zeigt. Mit dem Schiff von Bergen nach Kirkenes und wieder zurück, eine Filmreise in traumhaft schönen Aufnahmen, informativ und lebendig. Wischnowski, der aus Hannover kommt, wird seinen Film live kommentieren. Der Film wird am Sonntag, 25. November, bei einer Matinée ab 11.15 Uhr im Kinoparadies in Oberndorf zu sehen sein. Der Eintrittspreis beträgt 13 Euro.