Oberndorf a. N. Theisen scheitert auch in höherer Instanz

Oberndorf. Das geht aus einer Mitteilung des Verwaltungsgerichtshofs hervor. Der Gegner illegaler Waffenexporte hatte im September 2016 im Hinblick auf die Oberndorfer Firma "Heckler & Koch" von den Mitgliedern des Rottweiler Kreistages verlangt, "kommunalpolitische Einflussmöglichkeiten geltend zu machen", damit es künftig nicht mehr zu solchen Exporten komme.

Sein Schreiben hatte er – mit dem Zusatz "persönlich/vertraulich" – an das Landratsamt in Rottweil gerichtet. Dieses wiederum weigerte sich, die Briefe an die Mitglieder des Kreistags weiterzuleiten. Somit hatte Theisen Klage beim Verwaltungsgericht in Freiburg erhoben. Im September 2017 stellte dieses fest, dass das Landratsamt nicht dazu verpflichtet gewesen sei, die Briefe an die Kreistagsmitglieder weiterzuleiten.

Teil der Urteilsbegründung ist, dass die Anschrift der Mitglieder allgemein bekannt ist und Theisen diese durch Recherche hätte herausfinden können. Nur bei unbekannten Adressen hätte das Landratsamt ein Schreiben des Klägers weiterleiten müssen, so die Freiburger. Beide Prozessbeteiligten legten gegen das Urteil Berufung ein – Hermann Theisen erfolgreich.