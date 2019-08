Oberndorf a. N. "The Voice Of Germany"-Kandidat Damiano Maiolini bei "Fez"-Beachparty

Der Sänger gibt am Samstag von 16 bis 17 Uhr für seine heimischen Fans eine Autogrammstunde an der Wasserfallturnhalle, heißt es in einer Mitteilung der Stadtjugendpflege. "Hier haben alle die Chance, den charismatischen Star hautnah zu erleben, mit ihm ins Gespräch zu kommen und Selfies und Videos zu machen."

Mitglieder seiner Tanzgruppe "Dance Denomination" – Joanna Heimburger, Franziska Roming und Tabea Engelkes – werden schon ab 15 Uhr auftreten, den Kids kräftig einheizen und Lust zum Mittanzen machen. Die Beachparty beginnt am morgigen Sonntag um 14 Uhr. Ein Riesenpool steht bereit. Wer will, kann sich – bevor es in das kühle Nass geht – dann beim Tanzworkshop verausgaben. Zum Ausklang kann jeder ab 18 Uhr sein mitgebrachtes Grillgut grillen.