Oberndorf a. N. The Voice of Germany: Damiano Maioloni muss sich im "Battle" beweisen

Oberndorf - Die "Blind Audition" ist geschafft – die erste Hürde ist genommen. Die besten Talente bei "The Voice of Germany" haben sich einen Platz in den Teams rund um die Coaches Yvonne Catterfeld, "Michi & Smudo", Michael Patrick Kelly und Mark Forster gesichert. Doch jetzt wird es ernst: Es geht für die Talente in die "Battles".