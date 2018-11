Oberndorf a. N. "The Voice of Germany": Damiano Maiolini zieht in "Sing-Offs" ein

Das fanden auch die Coaches. Michael Patrick Kelly meinte, er wisse, warum er für beide gebuzzert habe. "Ich könnte mich nicht entscheiden." Einig waren sich die Profis darin, dass Maiolini technisch der bessere Sänger ist. Smudo, Michi Beck und Yvonne Catterfeld fanden die Stimme von Battle-Gegnerin Melissa Muamba allerdings interessanter. Forsters Wahl fiel auf den Oberndorfer.

Die Battles seien super gewesen, meint dieser. "Ich bin froh, dass meine Chefs mich unterstützen, sonst wären diese Flüge nach Berlin wohl nicht drin", meint der Online-Marketing-Manager.

Nun wartet die nächste Hürde auf ihn. Nun geht es ins Viertelfinale, die "Sing-Offs", bei denen die besten zehn Talente jedes Teams um die jeweils drei verbleibenden Plätze kämpfen. Dabei kann es auch passieren, dass jemand, der auf dem rettenden Sessel für die nächste Runde sitzt, seinen Platz für ein noch besseres Talent räumen muss. Am Sonntag, 2. Dezember, um 20.15 Uhr ist Damiano Maiolini mit "She Said" von "Plan B" auf "Sat.1" zu sehen.

Die zwölf Talente, die am Ende übrig bleiben, ziehen in die Live-Shows ein. "Ich hoffe, dass ich noch einmal eine tolle Performance zeigen kann. Egal, wie das ausgeht, ich werde weiter Musik machen", verspricht Damiano Maiolini.

Das alles sei eine sehr emotionale und intensive Zeit, die er genieße. Schon jetzt habe er viele Anfragen bekommen. "Zurzeit bewegt sich einiges. 2019 will ich dann die Fans mit meiner eigenen Musik überraschen", so der Plan. Zunächst will der Oberndorfer sich aber auf der Bühne von "The Voice" weiter nach vorne kämpfen.