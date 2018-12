Oberndorf a. N. "The Voice": Aus für Damiano Maiolini

"Ja, jetzt ist sie zu Ende meine Reise. Sie war unglaublich schön, mit sehr vielen wunderschönen Momenten und einzigartigen Menschen an meiner Seite. Dafür kann ich einfach nur Danke sagen", postet Maiolini auf seiner Facebook-Seite.

Ein bisschen Enttäuschung klingt da schon durch, vor allem aber zeigt sich der Sänger dankbar für das Erreichte. Maioloni hatte es in seinem zweiten Anlauf bei "The Voice" bis in die "Sing-Offs" geschafft, gehörte damit zu den besten zehn Sängern im Team von Mark Forster. Die Freude über seinen Einzug in die "Sing-Offs" war groß. Der 27-Jährige meinte dazu: "Die Battles waren mein Ziel. Jetzt habe ich sogar noch mehr geschafft".

Und daran, seine Sangeskarriere an den Nagel zu hängen, denkt Maiolini ohnehin nicht. Für seine Musik sei dies "erst der Anfang", schreibt der Oberndorfer auf Facebook. "Ich freue mich riesig auf das Jahr 2019, auf ganz ganz viele Projekte und auf meine eigene musikalische Reise mit Euch!"