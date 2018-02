Oberndorf a. N. "The Biggest Loser": Denice kämpft weiter

Am kommenden Sonntag (18. Februar um 17.45 Uhr in Sat.1) stellen sich die Kandidaten verschiedenen Herausforderungen: Beim Trainingswettkampf im Pool kann sich das Siegerteam über Kissen und Decken freuen, bei der Challenge ist Durchhaltevermögen gefragt – wer eine Sportübung wie Strecksprünge oder Boxerlauf am längsten durchzieht, holt zwei Kilo Gewichtsbonus für sein Team. Dieser Bonus kann beim Wiegen am Ende der Woche entscheidend sein. "Am Anfang war es schwierig für mich, immer in Bewegung zu bleiben und zu strampeln, die Bälle zu suchen und über das Netz zu werfen", sagt Denice dazu.

"Die Challenge, die sie erwartet, ist so hart, dass nur einer von ihnen übrig bleiben wird. Ein extrem harter Drill aus verschiedenen Disziplinen erwartet sie. Die Kandidaten haben gesehen, wie eng es letzte Woche war", sagt Christine Theiss zur Challenge.

Denice schreibt derweil ihre Ängste nieder. "Auf meinem Zettel stehen so viele Dinge drauf, weil ich vor so vielen Dingen Angst habe. Das war richtig schwer aber auch befreiend, das endlich mal aufzuschreiben." Als Gruppe sei man stark. Jeder versuche, für den anderen da zu sein.