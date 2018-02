Oberndorf a. N. "The Biggest Loser": Denice hat schon 11,4 Kilo verloren

Und so geht es in Woche Drei weiter: Beim Trainingswettkampf wird in die Pedale getreten. Drei Kandidaten pro Team müssen es schaffen, so schnell wie möglich 15 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Der Preis: Tische und Stühle mit Lehnen für die Lounge. "Ich bin unsicher, aber ich versuche, mein Bestes zu schaffen", zeigt sich Denice kämpferisch.