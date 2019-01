Oberndorf a. N. Teile eines Ganzen statt Konkurrenz

Zu Gast ist schließlich Patrick Schreib, Tourismusdirektor von Baiersbronn, wo der 2016 ins Werk gesetzte Gestaltungsbeirat bereits zweieinhalb Dutzend Projekte in Beratung hatte. Er hat ein unschlagbares Beispiel dabei: Wenn bestimmte Faktoren erfüllt sind, "können wir Touristiker kommen und Prospekte machen – für Gäste und die eigenen Leute". Denn nur wenn die sich mit der Stadt identifizieren, sich wohlfühlen, werden das die Gäste tun.

Alle drei berichten in beispielreichen Vorträgen, die der anschließenden Fragerunde viel vorweg nehmen, von positiven Erfahrungen mit externer Expertise. Dabei geht es nicht um "Geschmackspolizei", wie Fehrenbach ausführt. Bereits die Existenz eines Gestaltungsbeirats liefere Bereitschaft, auch andere Meinungen zu akzeptieren, stellt Prewo fest, der mit seinen Podiumskollegen von wichtigen Impulsen berichten kann, die Projekte voran bringen und ihnen öffentlichen Rückhalt verschaffen. Mithin so etwas wie Identifikationsfläche für die Bürger, also ein bisschen etwas wie die Antwort auf die Frage nach den Motiven auf dem Narrenkleid.

Über Architektur lässt sich streiten. Und wie! Das fängt nicht erst bei der Gestaltung an. Übrigens kein ganz neues Phänomen, denn diese Gebilde, die man in die Landschaft, gerne auch in eine Stadtlandschaft, stellt, sind ja Aussagen. Und sie haben in aller Regel Bestand. Gebaut wird normalerweise nicht für die nächsten fünf Jahre. Eine Null sollte mindestens noch dranhängen. Gut, es soll Sonnensegel geben, die es im Laufe der Jahre bis zum Wintergarten mit Betonfundament gebracht haben. Dürfte aber eher die Ausnahme sein, und wenn’s hinterm eigenen Häuschen unter Bäumen ist – Schwamm drüber. Privatsache. Da mag Eigentum zwar verpflichten, doch ist die Last nicht groß, die (Bau-)Sünde lässlich. Wer allzu lässig in den öffentlichen Raum tritt, hat dagegen mit anderen Faktoren zu rechnen.

Hier gibt es eine Verpflichtung. Punkt. Denn es gibt nur eine künstlerische Äußerungsform, der sich der Mensch nicht entziehen kann, seit er begonnen hat, sich zu zivilisieren: die Gestaltung der Behausung. Egal wie, man kann dieser manifest gewordenen Äußerung allenfalls auf Expedition und unter Verzicht auf jegliches Attribut, das vor Wetterunbilden schützen mag, entfliehen. Innerhalb von Siedlungsstukturen? Fehlanzeige.

Wir Menschen bewegen uns innerhalb dieser Strukturen. Sie bilden Räume – Wohn- und Arbeitsräume innerhalb der Mauern, Aufenthalts-, Verkehrs- und Lebensraum außerhalb. Da ist nichts mit Augen zu und durch. Da gibt es eine Verpflichtung, da das Private öffentlich ist. Und öffentlich ist längst manches, was die Erbauer vor Jahrzehnten oder gerne auch Jahrhunderten so vielleicht gar nicht gesehen haben. Denn nicht alles erhebt den Anspruch, repräsentativ zu sein, allerdings ist in diesem gestalterischen Bereich alles Repräsentation. Entsprechend genau sollte man hinschauen. Nicht erst, wenn’s zu spät ist. Kann man sich in fremden Zurschaustellungen wohlfühlen? Ja, man sollte sich wohlfühlen in Siedlungsräumen, sollte bei aller nötigen Reflexion sie als "Heimat" erkennen – oder besser: empfinden – können.

Jeder der Referenten beim Tag der Baukultur hat Beispiele gefunden, wie man dahin kommt. Jeder hat, nebenbei, auch von einem Mehrwert berichtet, der sich bei fast jedem Beispiel in Geld ausdrücken lässt. Dabei lässt sich über die Gestaltung, die dieses Geld bringt, streiten. Und wie! Dabei geht es nicht um Alt oder Neu. Klar, wenn heute alte Häuser gebaut werden, läuft etwas schief. Architektonische Eingriffe müssen zeitgemäß sein. Das hat ein Haus, hat eine Stadtlandschaft verdient. Sie müssen aber auch so sein, dass Identität nicht verloren geht, beziehungsweise neue Identität wachsen kann. Diese fällt dann aber nicht vom Himmel, sondern muss sich aus dem Gesamten entwickeln. Schwierig, wenn dann was stört. Ein Problem, wenn die Moderne rückblickend als Mode erscheint, der man gerne eine neues Mäntelchen umhängen würde. Geht nicht. Bauten sind keine Schaufensterpuppen. Da wäre es nicht schlecht, wenn ausgewiesene Expertise von außerhalb begleiten und Impulse geben könnte. Eben das, was einem Beirat so zugeschrieben wird.

Dass diese Herren Architekten jede alte Kiste vergolden, ist übrigens ein Gerücht. Nicht alles, was überkommen ist, muss Teil der Stadtlandschaft bleiben. Schlecht gebaut hat man auch schon früher. Zu denken, Moderne sei ein Wert an sich, ist allerdings genau so wenig in die Zukunft gedacht. Zu ermöglichen, dass es Projekte in die Zukunft schaffen, künftig Identität stiften, erfordert Qualität. "Das Bess’re ist des Guten Feind", heißt es nicht umsonst. Für die Menschen sollte das Bestmögliche gut genug sein. Das muss man kommunizieren, offen entwickeln. Nur dann können es sich die Menschen zu eigen, zu ihrer Heimat machen