Oberndorf a. N. Technik in Theorie und Praxis

Oberndorf/Sulz. Dort sammelten die Neueinsteiger Informationen über die Fertigungstechnik der vielen Anbieter. Die Schüler der Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz hatten den Auftrag, sich über die neuesten Technologien in der Branche zu informieren. Nach einem anstrengenden Messetag ging es weiter nach Aalen, wo zunächst das Quartier bezogen wurde und anschließend der Besuch der "Bierhalle" in der Innenstadt auf dem Programm stand. Dort konnten die Schüler sich untereinander beim einen oder anderen Bier näher kennenlernen, und so kam in der zweiten Schulwoche schon eine tolle Klassengemeinschaft zu Stande.

Am nächsten Morgen stand ein Besuch an der Hochschule in Aalen auf dem Programm. Dort besteht seit Kurzem eine Kooperation mit der Oberndorfer Fachschule, die es den Schülern erlaubt, sich zwei Semester der Technikerausbildung auf das Studium der Elektrotechnik anrechnen zu lassen. Der dortige Dekan nahm sich die Zeit, die angehenden Technikerschüler über aktuelle Forschungsprojekte und die technische Ausstattung zu informieren. Abschließend besuchten die Schüler noch das Science Center "explorhino", in dem naturwissenschaftliche Phänomene und Techniken hautnah erlebt werden konnten.

Einblick in Lernfabrik