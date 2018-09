Oberndorf a. N. Täglich genießt er den Blick übers Neckartal

Hans Joachim Alisch wurde 1943 als Hoferbe in Landsberg an der Warthe, im heutigen Polen, geboren und floh 1945 vor der russischen Armee zu Verwandten nach Berlin. Nach seiner Umsiedlung nach Schramberg 1958 machte er eine Lehre bei der Schlosserei Rapp in Schramberg. Er erinnert sich noch genau an den Tag der Hochwasserkatastrophe in der Fünftälerstadt. Zu diesem Zeitpunkt baute er zusammen mit dem Bildhauer Erich Hauser dessen Türen in St. Maria ein.

Nach Ableistung seiner Wehrpflicht heiratete Alisch 1965 seine Frau Maria, mit der er zwei Kinder hat. Während dieser Zeit wurde er als Vizevorsitzender in den Gesellenausschuss der Schlosser- und Schmiedeinnung gewählt. Seine Unterschrift steht im Vertrag für den Wechsel der Schlosser und Schmiede im Landkreis Rottweil von der AOK in die neu gegründete Innungskrankenkasse. Anfangs der 1980er-Jahre wurde er als ehrenamtlicher Arbeitnehmervertreter in den Berufs- und Bildungsausschuss und als Vertreter in die Vollversammlung berufen. Beide Ämter füllte er über 20 Jahre, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand, aus.

Nach Stationen in Dornhan, wo er maßgeblich an der Lehrlingsausbildung beteiligt war und Teile für den Münchner Flughafen baute, und als Betriebsschlosser in Dunningen, wo er auch als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und Sicherheitsbeauftragter agierte, ging er 2003 in den vorzeitigen Ruhestand. Zudem war er von 2005 bis 2008 als Schöffe tätig.