Oberndorf a. N. Südstaatenfeeling in der Klosterkirche

Oberndorf. Um die 60 Besucher dürften es wohl gewesen sein, die den grammy-nominierten Südstaatler Legg Dege und seine Band hören wollten, und sie wurden nicht enttäuscht. Kultregisseur Quentin Tarantino untermalte mit dem Song "Too old to die young" eine Schlüsselszene des Blockbusters "Django unchained" und bescherte Brother Dege damit den Durchbruch. Der war bereits vorher ein preisgekrönter und kreativer Songwriter und bewies dies auch am Montagabend in der ehemaligen Klosterkirche mit seinem enormen musikalischen Output.

Klang von Weite voller Schwermut

Legg Dege präsentierte in der Klosterkirche einen Musikstil, den er selbst als "Psysouthern Blues" beschreibt. Mit einer Mischung aus Blues, Indie, Psychedelic- und Southern Rock unterhielt der Sänger zu Beginn sein Publikum solo mit seiner Dobro, bevor Tom Portman mit der Lead-Dobro einstieg. Letztendlich kamen auch Drummer Greg Traveso und Bassist Kent Beatty dazu und so erlebten die Besucher echtes Südstaatenfeeling in den ehrwürdigen Mauern der Klosterkirche.