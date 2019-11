Oberndorf a. N. Streit um ein Mädchen landet vor Gericht

Um Licht ins Dunkel zu bringen, befragte Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Heuer das Opfer. "Ich weiß nur, ich habe auf den Tisch geschaut, und alles war blutig", gab dieser zunächst vor, sich an kaum etwas zu erinnern.

Nach einigen Fragen räumte er ein, es sei um die Ex-Freundin des Angeklagten gegangen. "Also haben Sie bei der Polizei gelogen? Jetzt erzählen Sie nämlich eine ganz andere Geschichte", hakte Heuer nach. "Ich war sehr verwirrt und kann mich an die Aussage bei der Polizei nicht mehr erinnern", sagte das Opfer zaghaft. Heuer kaufte ihm das nicht ab: "Ich sehe Ihren Augen an, dass Sie lügen. Und das haben Sie auch bei der Polizei getan." "Nicht vorsätzlich", so der 17-Jährige.

Wenn jemand wegen einer Zigarette zuschlage, sei es ein ganz anderer Sachverhalt als wenn es bereits eine Vorgeschichte gebe, erklärte Heuer. Das Opfer gab schließlich zu, seine Mutter habe darauf gedrängt, zur Polizei zu gehen. Ihm selbst liege am Herzen, den Angeklagten nicht so hart zu bestrafen.

Vernehmung gestaltete sich schwierig

Dass seine Mutter die wahre Geschichte und die Gründe des Gewaltausbruchs kenne, wie das Opfer behauptete, glaubte Heuer nicht. "Sonst hätte sie Sie bewusst vor der Polizei lügen lassen."

Die Vernehmungssituation sei sehr schwierig gewesen, sorgte der Polizist für Aufklärung. Die Mutter sei die ganze Zeit dabei gewesen und habe gesagt: "Wie kann man einfach herauskommen und mein Kind schlagen?" Also habe das alles eine Eigendynamik bekommen, stellte Heuer fest. Das ändere jedoch nichts daran, dass der 20-Jährige zugeschlagen habe.

Angeklagter mit schwerer Kindheit

Mit Blick auf die persönlichen Verhältnisse wurde deutlich, dass der Angeklagte eine schwere Kindheit hinter sich hat. In der Familie wurde er immer wieder mit Gewalt konfrontiert, die Mutter sei vom Vater krankenhausreif geschlagen worden. Er selbst habe zwar ein Kind, jedoch nur wenig Kontakt zu ihm, geschweige denn zur Kindsmutter. Zudem konnte der 20-Jährige weder eine Ausbildung noch eine Arbeitsstelle vorweisen.

"Ihm fehlt die Ernsthaftigkeit in der Lebensplanung", stellte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe fest. Bei der impulsiven Handlung handle es sich eindeutig um eine jugendtypische Tat. Sie schlug Sozialstunden vor.

"Gewisse Dinge entfalten nicht die richtige Wirkung", meinte Heuer dazu. Er fahre inzwischen eine andere Linie und verhänge bei Gewalttaten einen Arrest, um klar zu machen, dass schon ein Kontrollverlust einer zu viel sein könne. "Zu einem Schlag ins Gesicht gehört auch eine gewisse Skrupellosigkeit."

Nicht mehr viele Chancen

Dumm sei der Angeklagte nicht. Umso bedauerlicher wäre es, ihn in der kritischen Phase, in der es noch nicht zu spät sei, "vor die Hunde gehen" zu lassen, fand der Amtsgerichtsdirektor und verhängte einen Wochenendarrest. Zudem soll der 20-Jährige sechs Monate lang betreut werden, um in die Spur zu kommen.

"Wenn der Gehörnte auf den Widersacher trifft, dann passiert so etwas leider häufig", meinte Richter Heuer. Er nahm dem Angeklagten die Reue ab. "Trotzdem: Gewalt zerstört Beziehungen und führt letztlich in den Knast. Mit 20 Jahren stehen Sie jetzt am Scheideweg. Es ist noch nicht zu spät, aber viele Chancen gibt es auch nicht mehr. Seien Sie ein Vorbild für Ihr Kind."