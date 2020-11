Oberndorf a. N. Straße lädt zu hohen Geschwindigkeiten geradezu ein

Eine neue Leader-Förderperiode stehe wieder an, erklärte der Bürgermeister. Die Gemeinde Epfendorf sei erneut dabei, zumal man bisher sehr gute Erfahrungen mit den Förderungen gemacht habe. Mark Prielipp gab zudem bekannt, dass man in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 20. Oktober den Beschluss gefasst habe, die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Anschluss der Kläranlage Talhausen an Epfendorf in Auftrag zu geben.