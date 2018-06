Oberndorf a. N. Strandkorb fürs Freibad

Christian und Simone Kinzel, Thilo und Ilse Götz sowie Kathrin Berner von der Aktion "Advent im Städtle" übergaben Bürgermeister Hermann Acker einen Strandkorb, den sie aus dem Erlös der Adventsaktion mitfinanziert hatten. Er soll im Oberndorfer Freibad eine weitere Attraktion sein und den Gästen den Aufenthalt dort noch bequemer und attraktiver gestalten. Der Strandkorb ist in den Farben weiß-gelb gehalten. Ein noch anzubringendes Schild soll künftig auf den Spender hinweisen. Es wäre schön, wenn sich noch weitere Sponsoren für Strandkörbe zur Anlegung eines "Strandbereiches" finden würden, meinte Bürgermeister Hermann Acker. Er bedankte sich bei den Machern von "Advent im Städtle" und gab seiner Freude über die seit Jahren im Oberndorfer Terminkalender etablierte Aktion Ausdruck. Die lebe nicht nur in der Adventszeit, sondern strahle bis in den Hochsommer hinein.