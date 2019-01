Oberndorf a. N. Stimme für die Kinder

"Oberflächlich betrachtet mag der Dreikönigstag mit den dunklen Schatten in der Gestalt von Herodes, der das Neugeborene töten will, und die schöne, beseelt empfundene Weihnachtszeit nicht so recht zusammenpassen" , meinet Diakon Brehm. Doch beides zusammen spiegle eben die Lebenswirklichkeit, weil Gott seinen Sohn in die Realitäten der Welt gesendet habe, um diese gemeinsam mit den Menschen in seiner Nachfolge zu verändern. Überall da, wo es gelinge, das Leben ein wenig heller und freundlicher zu gestalten, da wirke dieser Geist Gottes, der an Weihnachten in die Weltgekommen sei und in der Sternsingeraktion wahrnehmbar sei.