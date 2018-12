Oberndorf a. N. "Stille Nacht" erklingt im Walzertakt

Nun begrüßte auch Michael Link als musikalischer Hausherr der Stadtkirche das Publikum und kündigte an, mit "Alter Hirtenpsalm aus Dalarna" des schwedischen Komponisten Oskar Lindberg auf andere Weise zu den weihnachtlichen Melodien des Abends beizutragen. Ernste, doch hoheitsvolle Klänge waren aus der digitalen Orgel zu hören – und zwischendurch, andeutungsweise, Flötenklänge einer Hirtenmelodie.

Nach diesem Ausflug in den hohen Norden kündigte Posaunist Michael Müller, der den Abend moderierte, etwas Lustigeres an: "Let it snow".

Schön war, dass "Swabian Brass" ein Potpourri mit deutschen Weihnachtsliedern mitgebracht hatte. Machtvoll begann es mit "Vom Himmel hoch", um dann "Stille Nacht" gänzlich ungewohnt im Walzertakt zu präsentieren. Dass morgen der Weihnachtsmann kommt, verkündeten ein bisschen geheimnisvoll die (gestopften) Trompeten. Das Loblied auf den Tannenbaum wurde von einem wunderbar swingenden "Morgen Kinder wird’s was geben" abgelöst, das den Schluss der Weihnachtsliederrevue bildete.

Zur "Beruhigung" hatten die fünf Musiker die Arie des Pales aus der "Jagdkantate" von Johann Sebastian Bach "Schafe können sicher weiden" ausgesucht. Als Gegensatz dazu trabte "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" mit Eleganz und fantastischem Rhythmus durch den tief verschneiten Winterwald.

"Air" und "Badinerie" von Johann Sebastian Bach führten zum Barockzeitalter zurück. Mit "Kaitlyn’s Jingles" standen Variationen über das bekannte "Jingle Bells" als nächstes Stück auf dem Spielplan. Dass man auch durch Klopfen auf ein Trompetenmundstück gezielte Töne erzeugen kann, zeigte Michelfeit. Mal schien es, als würde eine rasante Schlittenfahrt dargestellt, dann wieder voll Schwermut. Dieses Stück wurde vom Quintett feinfühlig interpretiert.

Amerikanisches Medley mit Santa und Rudolph

Alles, was die USA an Bekanntem zur Weihnachtszeit musikalisch auf die Beine gestellt haben, war in "American Christmas-Medley" zusammengefasst. Santa Claus, der durch den Kamin kommt, das Kätzchen, die Landschaft in weißer Pracht, Rudolph und die "Jingle Bells". Dabei packte Tomas Michelfeit sogar ein Mini-Glockenspiel aus.

Eine Paraphrase über "Tochter Zion" nach Sätzen aus Oratorien von Georg Friedrich Händel schloss diesen Teil des Konzertes ab.

Nun kündigte Michael Link ein Überraschungsstück auf der Orgel an. Zaghafte Flötentöne eröffneten das Spiel, in das sich bald tiefe Zungenpfeifen mischten. "Lasst uns froh und munter sein" war das Thema für reichste Variationen. Virtuoses Spiel mit Verzierungen aller Art bis zu Tonwogen, die förmlich über einen hinwegschwappten, führten zurück zum Thema. Bei Links Weihnachtsliederparade wusste man nicht, ob er "Ihr Kinderlein kommet" oder den Narrenmarsch zitieren wollte.

"Angels We Have Heard On High" ("Engel haben wir auf der Höhe gehört") sollte eigentlich das Konzert beschließen. Doch nachdem die fünf Musiker nochmals ihre Instrumentenbeherrschung und Musikalität gezeigt hatten, war ohne Zugabe kein Davonkommen. "Frosty the Snowman" stellte sich vor. Mit "The Rose" wünschte "Swabian Brass" dann endgültig eine gute Nacht.