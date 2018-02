Oberndorf (cel). Eine Stichflamme in der Härterei von Heckler & Koch, die den Rauchmelder auslöste, rief am Dienstagabend die Feuerwehr auf den Plan. Die Flamme sei arbeitsprozessbedingt entstanden, so Stadtkommandant Manuel Suhr. Es handelte sich also lediglich um einen Fehlalarm. Die Oberndorfer Wehr war mit vier Autos und 25 Mann vor Ort. Auch DRK und Polizei waren vorsichtshalber angerückt.