Oberndorf. Die Sternsinger sind wieder unterwegs und bringen als Heilige Drei Könige mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+18" den Segen zu den Menschen. "Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit" ist diesmal das Motto. Im Gottesdienst am Samstag, 6. Januar, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Michael wird die Rückkehr der Sternsinger gefeiert. Im Anschluss werden die Kinder in der Klause zu Mittag essen.