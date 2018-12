Oberndorf a. N. Sternsinger suchen Verstärkung

Oberndorf. Nachdem die Einführungstreffen in Aistaig, Oberndorf und auf dem Lindenhof stattgefunden haben, suchen die Verantwortlichen der Kirchengemeinde St. Michael noch nach Kindern und Jugendlichen, die bei der Aktion Dreikönigssingen mitmachen wollen. Das Motto für die Sternsingeraktion lautet 2019: "Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit" Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Michael gehen auf dem Lindenhof am 28. und 29. Dezember sowie in der Stadt und Aistaig am 4. und 5. Januar von Haus zu Haus, verkünden die frohe Botschaft, bringen Segen und sammeln Spenden für die Kinder in Peru und weltweit. In Aistaig werden die Sternsinger nur nach vorheriger Anmeldung im katholischen Pfarrhaus St. Michael, Telefon 07423/8 75 80, die frohe Botschaft verkünden. Zur Aktion Dreikönigssingen sind Kinder und Jugendliche aller Konfessionen eingeladen. Falls noch Kinder oder Jugendliche bei der Aktion mitmachen wollen, können sie sich im katholischen Pfarrhaus St. Michael, Telefon 07423/8 75 80, oder am Freitag, 14. Dezember, von 16 bis 16.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche auf dem Lindenhof sowie in den Gruppenräumen des Don-Bosco-Hauses anmelden.