Oberndorf a. N. Sternsinger-Mobil vor Ort

Oberndorf-Hochmössingen. Ein gelb-weißer Transporter ist auf dem Weg durch ganz Deutschland. Dieser Tage legte er an der Kirche in Hochmössingen einen Stopp ein. Spielerisch, kindgerecht und sehr anschaulich erklärte die Mitarbeiterin des Kindermissionswerks den Besuchern die Sternsinger-Aktionen und ging anhand mehrerer Beispielen darauf ein, wie die Spendengelder verwendet und wie die Kinder unterstützt werden. Am Schluss wurde das neu gewonnene Wissen dann noch mit dem Spiel "1, 2 oder 3" getestet. Die Kinder der Grundschule und des Kindergartens Hochmössingen waren vormittags zu Gast und mit Feuereifer bei der Sache. Die 61. Aktion der Sternsinger im Januar 2019 steht unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!". Es werden bundesweit mehr als 300 000 Sternsinger unterwegs sein. Die Kinder gehen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür, bringen den Segen in die Häuser und sammeln Geld für Kinder in Not.