Oberndorf a. N. Sterne als Löcher im Himmelsgewölbe, die zur Herrlichkeit führen

Das zweite Hauptfest

"Das Fest Dreikönig, ist neben Weihnachten das zweite Hauptfest der Christen. Die Orthodoxen feiern an diesem Tag Weihnachten", so Pfarrer Simeon bei seiner Begrüßung im Gottesdienst. In seiner Predigt ging er auf die Bedeutung des Sterns ein. Er führt nicht nur die Weisen zum Kind in der Krippe, sondern auch jeden Einzelnen mit seinen Sorgen und Problemen. "Sterne sind Löcher im Himmelsgewölbe, die uns zur Herrlichkeit führen", so Simeon. Sie leuchteten und gäben Hoffnung sowie Licht – nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Der stellvertretende Vorsitzende der Kirchengemeinde, Paulus Kolb, zeigte sich erfreut über die große Schar an Sternsingern. "Wenn man nach vorne schaut und so viele Kinder und Jugendliche sieht, geht einem das Herz auf. Und wenn man dann die vielen Kinder mit ihren Eltern, die den Gottesdienst mitfeiern, sieht, braucht einem um den Dreikönigstag nicht bange zu sein."

Er bedankte sich bei den Sternsingern und deren Begleiter Peter Klausmann, Sandra Schneider sowie Magdalena Schneider, die verantwortlich für die Kleidung waren, außerdem bei Regina Staiger für das Mittagessen.