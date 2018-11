Oberndorf a. N. Sterben sollte man sich leisten können

Oberndorf. Der Verwaltungsausschuss und der Ausschuss für Technik und Umwelt im Gemeinderat diskutierten in ihren jüngsten Sitzungen über die Verwaltungsvorlage. Mit der vorgeschlagenen Erhöhung einiger der Gebühren waren die Stadträte nicht einverstanden – der Sprung war ihnen zu hoch.

"Eine erschwingliche Standard-Bestattung sollte möglich sein", sagte CDU-Stadtrat Martin Karsten. Die Verwaltung hatte etwa bei den Reihengräbern für Erdbestattung eine Erhöhung von 593 auf künftig 1420 Euro angeregt. Ein Urnenreihengrab sollte statt wie bisher 255 künftig 970 Euro kosten. Eine unverhältnismäßige Preissteigerung, wie auch SPD-Stadtrat Günter Danner anmerkte. Die Freien Wähler schlössen sich den anderen Fraktionen an, so Stadtrat Oliver Hauer.

Nun soll die Überlassung eines Reihengrabs für Erdbestattungen 1000 Euro kosten, ein Urnenreihengrab 600 Euro. Bei Kindern unter sechs Jahren soll ein "politischer Preis" von lediglich 200 Euro gelten. Mit einer Neufassung will man künftig nicht wieder zehn Jahre warten. In drei Jahren, so Bürgermeister Hermann Acker, sollen die Zahlen erneut auf den Prüfstand kommen. Grundsätzlich soll ein Kostendeckungsgrad von 75 Prozent angestrebt werden.