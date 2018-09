Oberndorf a. N. Stelldichein beim Mostenbesen in Boll

Lange Unterhosen können im Schrank bleiben

"Dieses Jahr braucht man keine langen Unterhosen", stellte das Blechbläserquintett "Flaraclara Blech & Wo" schmunzelnd in Anspielung auf den verregneten Samstagabend vom Vorjahr erleichtert fest und zog sodann bestens gelaunt alle Register seines Könnens. Nach dem verregneten Hüttenaufbau hatte sich zum Festbeginn der Sommer zurückgemeldet. Lediglich an einem Abend gab es Regen. Auch am Sonntag herrschte Bilderbuchwetter, als die Musikkapelle Lyra Herrenzimmern unter der Leitung von Markus Biche den Frühschoppen eröffnete.

Gleich drei Abende bestritten die Boller Musiker mit ihrer "Kleinen Besetzung" und mussten gelegentlich in der Spielpause gleich dem Bewirtungspersonal unter die Arme greifen. "Seit es den Mostbesen gibt, ist die Kameradschaft viel intensiver und besser geworden", erzählte die Frau eines Musikers. Es mache richtig Spaß, gemeinsam "zu schaffen".

Auch zum gemeinsamen Feiern traf man sich. Besonders am Wochenende gaben sich viele ehemalige Einwohner von Boll ein Stelldichein mit Familien und Freunden. Unter anderem waren Gäste aus Freiburg oder Rosenheim zu verzeichnen. Rad- und Wandergruppen sowie Stammtischrunden aus der Gegend waren ebenfalls zahlreich „Als hättenreich vertreten. "Als hätten alle nur darauf gewartet", stellte der Vorsitzende des Fördervereins Thomas Luthardt völlig überwältigt fest, als bereits am ersten Abend alle Plätze belegt waren.

Flaschenbier wird zum "Mostersatz" umetikettiert

Der offene Hausmost und die schwäbischen Spezialitäten fanden viel Zuspruch. Das Flaschenbier wurde per Sonderetikett mit Boller Motiven zum "Mostersatz" erklärt.