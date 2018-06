Oberndorf. Zum "Grillen und chillen" hatte das Kulturforum (Kufo) wieder in die Teichlandschaft in der Oberstadt eingeladen, und zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit, um einen gemütlichen Abend mit Freunden zu erleben. Man ist versucht, die Menschen, die chillen – also sich entspannen, – als "Chiller" zu bezeichnen. Zwar führt der Duden seit 2004 das schwache Verb "chillen" in seinem Verzeichnis, den "Chiller" allerdings sucht man vergebens. Das interessierte aber absolut niemanden an diesem Abend mit hochsommerlichen Temperaturen. Zwar schüttete es zwischendurch mal kräftig, die Abkühlung blieb allerdings aus und es wurde eine herrliche, tropische Nacht. Die Besucher grillten, chillten und betrieben Konversation, legten ihre mitgebrachten Steaks oder Würste auf die vorbereiteten Grillfeuer oder kauften die vom Kulturforum angebotenen Speisen. Für Getränke waren ebenfalls gesorgt ebenso wie für die musikalische Unterhaltung. "Six Strings after" aus der Balinger Gegend umrahmten des Grill-Event. Das Duo machte richtig gute Live-Musik und sorgte, zusätzlich zu dem vom Kulturforum geschaffenen Ambiente für eine tolle Atmosphäre beim "Grillen und chillen" in der Teichlandschaft.