Oberndorf a. N. Statt zu kicken, der Mama gewunken

Oberndorf. Allerdings musste zum ersten Mal in seiner Geschichte das Martin-Retzbach-Wanderpokalturnier wegen mangelnder Beteiligung aktiver Mannschaften ausfallen.

So fanden lediglich das Turnier um den Wanderpokal der Ü-30-Mannschaften, das mit dem SC Lindenhof einen verdienten Sieger sah (wir berichteten im Sportteil) sowie die Wettbewerbe der D- und E-Junioren statt. Hier hießen die Sieger FV 08 Rottweil und SV Zimmern.

Herzerfrischenden Fußball sahen die Zuschauer schließlich am Sonntag. Hier waren am Vormittag mit den Bambini die jüngsten Fußballer in Aktion. Sieben Mannschaften, fast alle aus dem Stadtgebiet, traten gegeneinander an.