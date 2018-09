Oberndorf a. N. Statt Altar steht einmal im Jahr der Ball im Mittelpunkt

Beim abschließenden Gottesdienst, der von Father Peter und Diakon Thomas Brehm nach der Siegerehrung abgehalten wurde, ging Thomas Brehm auf das Lied "Irgendwas" von Yvonne Catterfeld ein. "Sind auf der Suche nach irgendwas, sind auf der Suche nach etwas mehr, sind auf der Suche nach irgendwas, nur was es ist, kann keiner erklären", sei ihre Botschaft. Und genau diese überbrachte auch Diakon Brehm in seiner Predigt, indem er die Jugendlichen aufforderte, nicht immer nach mehr zu streben, sondern mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Mit einer Einladung an alle Mannschaften, auch im kommenden Jahr wieder am Turnier teilzunehmen klang ein ereignisreicher Tag für die Ministranten aus.