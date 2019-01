Oberndorf a. N. Starke Leistung bei Schulwettkampf

Beim Bezirksfinale des Schulwettkampfs "Jugend trainiert für Olympia" im Geräteturnen, das vergangene Woche in Dunningen ausgetragen wurde, sind gleich drei Mannschaften des Gymnasiums am Rosenberg an den Start gegangen. Zwei davon qualifizierten sich für das Finale des Regierungspräsidiums (RP) am 19. Februar in Spaichingen.