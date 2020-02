Oberndorf a. N. Stahlnetze sollen an der L 415 Richtung Boll vor Steinschlag schützen

Das hat sich nun geändert. Im Zuge der Baumaßnamen an der L 415 habe sich gezeigt, dass die Böschung oberhalb der Eichendorff-Kurve doch stärker in Bewegung sei, als angenommen, erklärt Joachim Hilser vom Straßenbauamt diese Woche bei einem Vorort-Termin. Zwar seien keine großen herabfallenden Felsenbrocken wie etwa rund um Schramberg zu erwarten, jedoch will man jetzt handeln.

Maßnahme kostet rund 250.000 Euro