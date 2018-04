Die Stadtkapelle absolvierte unter der Leitung ihres Dirigenten Wolfgang Borho ein Probewochenende in der Grundschule auf dem Lindenhof. Es fanden Gesamt- und Registerproben statt, um die einzelne Musikstücke gemeinsam verstärkt zu üben. Mit Enthusiasmus wurden die Konzertstücke geprobt und die kniffligen Stellen in den Registerproben durchgearbeitet. Alle Freunde der Stadtkapelle können sich auf den Konzertabend am Samstag, 12. Mai, 19.30 Uhr, in der ehemaligen Klosterkirche freuen. Dieses Jahr steht das Thema "Bella Italia" über der Stückauswahl von Dirigent Wolfgang Borho. Hierzu zählen die Ouvertüre "La Forza Del Destino" von Giuseppe Verdi, "Spartacus" von Jan van der Roost, die Filmmusik von der "Der Pate" das Medley "Eros Ramazotti in Concerto" und "Funiculi-Funicula Rhapsody" von Luigi Denza. Das Jugendblasorchester eröffnet den Abend. Karten gibt es im Vorverkauf bei "Papier-Ecke Huber", "Café Krönchen", "Helga’s Blumenlädle" sowie bei den Aktiven der Stadtkapelle und an der Abendkasse. Foto: Verein