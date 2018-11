Oberndorf a. N. Stadt peilt mit 16,3 Millionen Euro Rekord-Investitionen an

Am kommenden Dienstag wird der Gemeinderat darüber diskutieren. Im Dezember will die Verwaltung laut Bürgermeister Hermann Acker den Haushalt einbringen, im Januar soll er dann in einer Sondersitzung verabschiedet werden.

Ein paar große Kosten-Brocken stammen aus laufenden Vorhaben wie etwa dem Brauerei-Areal oder der Sanierung des Gymnasiums, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Aus dem Anbau für die Ganztagsbetreuung in der Lindenhof-Grundschule oder der Erschließung von Baugebieten in Bochingen und Beffendorf ergeben sich Verpflichtungsermächtigungen über 2019 hinaus.

Der Erste Beigeordnete der Stadt Oberndorf, Lothar Kopf betonte, dass angesichts eines Investitionsvolumens in Höhe von insgesamt 16,3 Millionen Euro zusätzliche Projekte nicht machbar seien. Denn dazu kommen im Hochbau noch 2,6 Millionen Euro und im Tiefbau 1,3 Millionen Euro für Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen.