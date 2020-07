Oberndorf a. N. Stadt bietet Bahnhof zum Verkauf an

Allerdings mussten seither sogenannte bahnnotwendige Anlagen und Dienstbarkeiten freigestellt werden. Also alles, was die Deutsche Bahn noch für ihren Betrieb benötigt, wurde ausgelagert. Das hat die Stadt 81.000 Euro gekostet. Im August vergangenen Jahres hat der Gutachterausschuss das Grundstück samt Gebäude auf einen Verkehrswert in Höhe von 120.000 Euro geschätzt.

Anfragen liegen bereits vor