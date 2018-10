Oberndorf a. N. Spurensuche im Staatsarchiv

Nun ging es in den Untergrund zur Restaurierungswerkstatt, die teils wie ein chemisches Labor, teils wie eine moderne Buchbinderwerkstatt aussieht. Papierrestaurator Martin Ramsauer erzählt, er habe es bei der aktuellen Arbeit vor allem mit säuregeschädigten Papieren zu tun.

In Acrylharz eingegossen sind auf dem Arbeitstisch "Gemeine Nagekäfer", deren Larven als "Bücherwürmer" immensen Schaden anrichten können. Martin Ramsauer zeigte der Gruppe ein solch zernagtes Buch. Ein anderer, aber nicht weniger gefährlicher Bücherfeind ist der Tintenfraß, der durch den allgemeinen Gebrauch der Eisengallus-Tinte hervorgerufen wird. Ein Buch, das der Tintenfraß geschädigt hat, war ebenfalls zu sehen.

Wie man Papiere retten und wieder dem Gebrauch zuführen kann, zeigte der Restaurator ebenfalls. Es ist das "Anfasern", bei dem geschädigte Seiten in einen Holzfaserbrei gelegt werden und die neuen Holzfasern alte Fehlstellen schließen. Martin Ramsauer ist überzeugt, dass es ihm an Arbeit nie mangeln wird.

Weiter ging es über Treppen abwärts ins Magazin. Und hier hatte Nicole Bickhoff schon Schätze aus dem Findbuch Oberndorf am Neckar vorbereitet, so eine Urkunde von 1271, in der Rechte der Stadt Oberndorf erneut bestätigt werden. Aus dem Jahr 1342 konnte man eine Urkunde des Herzogs von Teck sehen, die sich auf Oberndorf bezog. Eine Kaiserurkunde, in der Kaiser Sigismund 1433 die Privilegien Rottweils anerkennt, mit großem Siegel versehen, war ebenso ausgesucht wie die Urkunde von 1495, in der Gottfried von Zimmern das Schloss Seedorf an Rottweil verkauft.

So lagen mehr als ein Dutzend Urkunden mit bedeutendem Inhalt im Original auf dem Tisch. Doch auch das Oberndorf des 20. Jahrhunderts fand Erwähnung: Auf einem Stadtplan aus den Jahren 1914 bis 1918 waren die Einschlagstellen des Fliegerangriffs vom 19., 20. Juli 1918 höchst präzise eingetragen.

Weiter ging der Weg durch das Magazin, in dem nach wohl durchdachtem Plan Hunderte von "Amtsbüchern", also Dokumente von Gemeinden, aufbewahrt sind. Dass manche davon in schön geschriebene Blätter mit katholischen Kirchenliedern, nach der Einführung der Reformation 1534 als Ketzerei empfunden, gebunden waren, macht sie heute für die Forschung doppelt interessant.

Aus den Kellergeschossen wieder am Tageslicht, dankte Alwin Weber Nicole Bickhoff ausdrücklich für diese ausgezeichnete Führung, die vieler Vorbereitung bedurft hatte.