Oberndorf a. N. Sportlicher Tag begeistert viele

Oberndorf-Beffendorf. Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend, was die Verantwortlichen des TVB auf die Beine stellen.

Schon kurz nach Öffnung tummelten sich bereits an die 100 Kinder in der Halle, um sich dem liebevoll und mit viel Gespür für die Bedürfnisse und Ansprüche der Kids aufgebauten Parcours zu widmen. Ein riesiges "Turnmee(h)r" an dem Ausdauer und Geschick bewiesen werden konnten, erwartete die jungen Sportler. Zum Start galt es, auf den ausgelegten Steppbrettern die Halle zu betreten, um über Kletterseile, Matten, Minitrampolins, vorbei an Basketballkörben und einem Tunnel, die Kletterwand zu erreichen. Für den schwierigen Aufstieg war die rasante Talfahrt auf der Rutsche eine gute Belohnung. Viele Helfer sorgten dafür, dass auch die Kleinen auf ihre Kosten kamen und über die vielen "Auf" und "Abs" das Ziel erreichten.

Wer unterwegs abstieg, musste von vorne beginnen, wobei die Schiedsrichter bei den Jüngsten schon mal das eine oder andere Auge zudrückten. Nach einer kurzen Umbauphase zeigten die Turngruppen des Vereins beim Mannschaftswettkampf am Boden, Barren, Schwebebalken und Reck ihren hohen Leistungsstand. Schnelligkeit und Geschicklichkeit wurden beim abschließenden Spaßwettbewerb getestet. Bei der Siegerehrung gegen Abend sah man dann nur strahlende Gesichter.