Oberndorf a. N. Sportlich läuft es nicht mehr rund

Epfendorf. Thorsten Sackmann blickte auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Alles sei mit Bravour und Einsatz erledigt wurde.

Sportlich habe man zwar eine solide Rückrunde 2016/2017 abgeliefert, aber die Runde 2017/2018 "verheerend" beendet. Der Vorsitzende ging auf die diversen Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein, die durchweg erfolgreich verlaufen waren. Er berichtete, dass man sehr viel Zeit in den Austausch der Abwasserpumpe sowie die Kanalreinigung im Sportheim investiert habe. Hier galt sein besonderer Dank dem Bürgermeister für die Unterstützung der Gemeinde bei diesem Vorhaben. Auf die Rasenpflege wird beim FCE größten Wert gelegt. So dankte der Vorsitzende auch den Helfern, die dafür sorgen, dass der Rasen in der Schlichem-Arena immer wieder hohen Anforderungen genügt.

Die beiden aktiven Mannschaften hätten die Runde 2016/2017 im gesicherten Mittelfeld abgeschlossen und deshalb weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun gehabt, berichtete Sackmann. Die Jugend sei wesentlich erfolgreicher gewesen. In den verschiedenen Spielgemeinschaften habe es etliche Erfolge gegeben.