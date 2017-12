Auch die vierte Kerze am Adventskranz vor dem Alten Rathaus in der Oberstadt wurde feierlich entzündet – und zwar schon am Samstagabend. Diesmal war es aber keine offizielle Veranstaltung der Projektgruppe "Advent im Städtle", sondern eine spontane, durch Mundpropaganda initiierte Aktion. Feierlich begrüßte Elektriker Klaus Moos (Foto), als "Herr des Lichts", die zahlreichen Gäste. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit durch "Schmids Hausmusik & Freunde" sowie Matthias Lehmann am Akkordeon. Private Sponsoren sorgten für Glühwein, Sekt und Bier. Alle waren von der spontanen, kleinen Feierstunde begeistert. Foto: Kopf