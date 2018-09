Oberndorf a. N. "Spitzenjahrgang 1938" feiert Achtzigerfest

Oberndorf. Eine große Zahl Jahrgängerinnen und Jahrgänger, die teils von weither angereist waren, traf sich in Oberndorf, um den runden Geburtstag, den 80., zu feiern. Dabei wurden Erinnerungen aufgefrischt und ausgetauscht. Die Ausfahrt in den Schwarzwald, der Ausflug an den Kaiserstuhl und die Schifffahrt auf dem Rhein, ließen die Herzen höher schlagen.