Oberndorf a. N. Spedition Jüngling Kulisse für Kinofilm

Sie als Amateure zu bezeichnen, würde ihnen dennoch nicht gerecht. Denn der Verschwörungsthriller "Libra – Sie kennen deine Schuld, und sie vergessen nicht", ist nach "herzkalt" bereits der zweite abendfüllende Spielfilm, den die Crew realisiert.

Einen dreiwöchigen Drehblock absolviert das Team gerade. Gefilmt wird in Waldachtal, in Empfingen, Pfalzgrafenweiler, Tübingen oder auch Freudenstadt - und eben in Bochingen. Das Drehbuch sieht eine Spedition als Handlungsort vor. Das "Film Theater Forum" hat also seine Fühler nach einer passenden Location ausgestreckt und ist schließlich bei Oliver Hauer und dessen Spedition Jüngling gelandet. Den Kontakt stellte der Oberndorfer Jörg Häußermann her.

Statistenrolle für den Firmenchef

Für Oliver Hauer gibt es von Seiten der Filmcrew viel Lob. "Schön, dass es noch Menschen gibt, die so flexibel und offen sind", sagt Dirk Arnold vom Horber Verein. Geld kann der Unternehmer nämlich keines dafür erwarten, dass er seine Gebäude für die Dreharbeiten zur Verfügung stellt. Eine kleine Statistenrolle als Lkw-Fahrer aber sehr wohl, erzählt Hauer lachend.

Die Liebe zum Film ist allen Akteuren gemein. Sie agieren ehrenamtlich. Selbst die Profischauspieler verzichten auf eine Gage.

Im Lager gehen derweil die Filmaufnahmen weiter. Das Set ist eingerichtet, alle sind eingewiesen, die Maskenbildnerin zupft noch schnell die Sturmmaske von Philipp Strauß zurecht. Alle Handys sind ausgeschaltet, damit kein Klingeln die Szene stören kann. Dann kommt es vor laufender Kamera zum Kampf. Ein Protagonist stürzt in die Tiefe. Tatsächlich fällt er natürlich nur auf eine Matratze in einem Lastenaufzug. Aber für die Zuschauer wird der Fall später spektakulär aussehen. Das Ganze dauert keine 30 Sekunden. Die Vorbereitungen nehmen die meiste Zeit in Anspruch. Und wenn ein Qualitätsstreifen über die Leinwand flimmern soll, muss halt jedes Detail passen. Das kann schon mal bis morgens um sechs dauern. Das "Film Theater Forum" hat schließlich einen hohen Anspruch an sein Produkt.

Etwa ein Jahr wird dann noch die Nachbearbeitung – vom Schnitt bis hin zur Komposition der Filmmusik – dauern. Im Herbst 2020 soll "Libra" in die Kinos kommen. Premiere wird im Kurtheater in Freudenstadt sein.

Montagfrüh ist die Crew weg. Die Laternen sind schon lange ausgeschaltet. In der Spedition geht wieder alles seinen gewohnten Gang. Hier ist das Abenteuer erst mal vorbei. Vielleicht geht es ja im Oberndorfer Kino im kommenden Jahr weiter.