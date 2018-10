Oberndorf a. N. SPD beantragt Gestaltungssatzung

Oberndorf. An den Stammtischen – den virtuellen auf den sozialen Plattformen im Internet und den realen in den Wirtschaften – ist das Thema präsent. Einige Leserbriefe dazu haben wir in unserer Zeitung bereits veröffentlicht.

Zumindest öffentlich äußern sich zumeist Bürger, denen das Vorhaben nicht gefällt. Sie halten es an dieser Stelle für deplatziert. Ein Großteil der SPD-Fraktion hatte deshalb im September den städtischen Verkauf des Grundstücks in der Kameralstraße abgelehnt (wir berichteten). Mehrheitlich war er im Gremium dennoch beschlossen worden. In der Sitzung am Dienstag legte die SPD noch mal nach. Sie stellte den Antrag, umgehend einen fraktionsübergreifenden Gestaltungsbeirat einzurichten. Dieser Beirat solle die Aufgabe haben, zur Vorlage im Gemeinderat eine Gestaltungs­satzung – einschließlich Geltungsbereich – zu erarbeiten. Interessierte Bürger sollen ihre Anregungen einbringen und an den Sitzungen teilnehmen können.

SPD-Fraktionssprecherin Ruth Hunds begründete, eine solche Gestaltungssatzung schaffe Klarheit für Investoren und Bauherren. Sie soll Grundlage für zukünftige Bebauung, Sanierung von Altbauten, Abriss und die Gestaltung von Stadtbereichen sein.