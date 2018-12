Oberndorf a. N. Spaß beim Turnen und beim Feiern

Aber auch die Geselligkeit komme bei der engagierten Gruppe nicht zu kurz, führte Melitta Schwegler weiter aus. Sie erinnerte an die zahlreichen geselligen Zusammenkünfte und Ausflüge, die es im ablaufenden Jahr wieder gegeben habe – wie Ausflüge nach Stuttgart und ins Oberland oder gemeinsame Feiern an Weihnachten, Ostern und natürlich an der Fasnet. Zudem gibt es regelmäßige Stammtische.

Übungsleiterin Melitta Schwegler überreichte für fleißigen Übungsbesuch kleine Geschenke, und auch sie selbst wurde vom Weihnachtsmann nicht vergessen und erhielt von ihren Gymnastikfrauen ein Präsent für ihr großes Engagement.

Nach einem ausgiebigen Mittagessen blieb man in gemütlicher Runde zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen noch lange sitzen, um Gedichte zu hören und gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Dabei kam auch manch lustige Begebenheit aus dem vergangenen Jahr auf den Tisch. Denn Spaß haben die DRK-Gymnastikdamen um ihre rührige Übungsleiterin Melitta Schwegler nicht nur beim Turnen, sondern eben auch bei vielen geselligen Zusammenkünften.