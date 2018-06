Oberndorf a. N. Spargelduft liegt in der Luft

Oberndorf-Altoberndorf. Bereits um 11 Uhr seien die ersten hungrigen Gäste an der Kasse gestanden, um die leckeren Gerichte zu bestellen, berichtete der Vorsitzende des Veranstalters Gert Frädrich. Schon auf der Straße schwebte ein Duft von königlichem Gemüse und gebratenen Steaks in der Luft, die von vielen fleißigen Händen in der Halle zubereitet wurden.

Davon anlocken ließen sich nicht nur zahlreiche Gäste aus der Region. Auch zufällig vorbeifahrende Radfahrer ließen sich das große Angebot an Spargelgerichten und leckeren Kuchen schmecken. Dazu gab es kühle Getränke, und natürlich war auch für zünftige Unterhaltung unter den Schatten spendenden Bäumen gesorgt.

Zum Frühschoppen spielten die Musiker der "Lyra" Wittershausen auf, am Nachmittag umrahmte der Musikverein Harmonie aus Böhringen das Spargel- und Erdbeerfest.