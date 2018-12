Oberndorf a. N. Soziales Leben ist im Alter nicht vorbei

Oberndorf. Eine gute Idee allein reicht nicht aus – wer in Frank Radynskis Gründersprechstunde kommt, die jeden zweiten Dienstag im Monat in Oberndorf stattfindet, der weiß das bereits. In Kooperation mit der Stadt will der Berater dafür sorgen, dass Menschen mit guten Ideen Fuß fassen können. Gleichzeitig sollen Leerstand in der Stadt beseitigt und die Wirtschaft gefördert werden.

Die Idee trägt Früchte: Anmeldungen für die Sprechstunde gibt es stets. So konnte der Stuttgarter schon viele auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleiten, etwa das "Teeschächtele". Und einiges ist in Planung. "Zurzeit passiert viel", sagt der Gründungsberater geheimnisvoll.

Auch Antonija Gudelj will den Schritt in die Selbstständigkeit wagen – obwohl ihr viele davon abgeraten haben. "Selbstständig bedeutet ›selbst‹ und ›ständig‹" und "Bist du verrückt?", hätten die meisten Reaktionen auf ihr Vorhaben gelautet. Doch die gebütige Kroatin, die vor zwölf Jahren nach Deutschland kam, will sich durchkämpfen. "Die Gesellschaft muss lernen, dass man als Frau eine gute Mutter und erfolgreich sein kann", meint die studierte Juristin.