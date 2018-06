Oberndorf a. N. "Sonnenterrasse der guten Stube"

Die LEADER-Aktionsgruppe Oberer Neckar war vertreten durch die Geschäftsführerin Angela Blaes und den stellvertretenden Vorsitzenden Tore-Derek Pfeifer. Er erklärte, weshalb man sich bewusst für die Förderung gerade dieser Maßnahme entschieden habe und sprach von dem "Geist", der diesen schönen, geselligen Platz habe entstehen lassen.

Pfeifer wünschte sich eine ansteckende Wirkung, ein Überschwappen, damit auch Kernorte neu aufleben können. LEADER-Förderung sei getragen auf des Bürgers Schulter – was in Bochingen so eindrucksvoll Bestätigung gefunden habe.

Die Gruß- und Dankesworte wurden festlich umrahmt von der Bochinger Musikkapelle. Im Rahmenprogramm wurde den Kindern viel Aufmerksamkeit geschenkt. Für die Erwachsenen hatten die "Heiligen 3 Zimmerner" viel Schwäbisches im Repertoire – serviert mit Witz und Humor.