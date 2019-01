Oberndorf-Beffendorf/Fluorn-Winzeln. Die "Ackernative – Solidarische Landwirtschaft" stellt sich am Montag, 21. Januar, 19.30 Uhr, im Gasthof Traube in Beffendorf vor. Der Verein wird ab diesem Frühjahr auf dem Biolandhof der Familie Ohnmacht in Fluorn-Winzeln zusammen mit Simon Ohnmacht biologisches Gemüse anbauen, das die Mitglieder in Form einer wöchentlichen Gemüsekiste "abonnieren" können. So könne man sich mit frischen, gesunden Lebensmitteln versorgen und durch kurze Transportwege und d biologischen Anbau die Umwelt schonen, heißt es in einer Mitteilung. Der Verein hat im vergangenen Jahr bereits einen Garten in Hardt "beackert", um zu üben, Samen fürs Folgejahr zu erzeugen und um einander besser kennenzulernen. Den Mitgliedern gehe es nicht nur um eine gesunde Selbstversorgung. Ziele seien auch Erhalt der Artenvielfalt – besonders alter Sorten –, Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten sowie Öffentlichkeitsarbeit für eine Landwirtschaft, die den Menschen diene, die Tiere achte und die Erde bewahre.