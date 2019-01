Oberndorf. Der Skiclub Oberndorf bietet bei ausreichender Schneelage am kommenden Wochenende Anfänger-Skikurse für Kinder zwischen vier und sechs Jahren ohne Vorkenntnisse an. Die Kurse finden jeweils am Samstag, 12., und/oder am Sonntag, 13. Januar, von 9.30 bis 11.30 und/oder von 14 bis 16 statt. Info und Anmeldung am morgigen Freitag zwischen 16 bis 19 Uhr bei Stefanie Kopp unter Telefon 0163/37 21 02.