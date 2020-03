Oberndorf a. N. Siebenjähriger leidet an bösartigen Hirntumor

Nun benötigen Jan und seine Familie dringend Spenden, denn durch die Chemotherapie hat er praktisch kein Immunsystem mehr. Jede kleinste Infektion kann für den Siebenjährigen lebensbedrohlich sein. Die Familie muss ein barrierefreies und steriles Umfeld schaffen. Jan ist mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesen.

Schüler schenken Kraft

Zudem wünscht sich der Siebenjährige ein eigenes Zimmer und braucht eine Aufbewahrungsmöglichkeit, um Medikamente und Versorgungsmaterial steril zu lagern. Auch ein Badezimmer-Umbau ist nötig. Seit einigen Tagen finden bereits im Hause Franke die ersten Umbaumaßnahmen statt. Weitere Kosten, die durch die Behandlungen entstehen, sind noch nicht abzusehen. Außerdem möchte die Familie dem Kleinen Wünsche wie eine Fahrt an die Ostsee oder einen Ausflug ins Aquarium erfüllen.

Die Hochmössinger Grundschüler wollen Jan derweil Kraft schenken. "Sie vermissen ihn. Neulich hat eine Schülerin ein Bild von ihm aufgestellt und gesagt: ›So Jan, du hilfst mir jetzt bei den Hausaufgaben‹", erzählt Klassenlehrerin Katharina Zeipert. Immer wieder schicken die Kinder Briefe und Fotos an den Kameraden, haben eine Kuscheldecke mit Fotos bedrucken lassen und filmen Auftritte und kleine Beiträge für den erkrankten Siebenjährigen.

Die Kinder haben die Nachricht über Jans Krankheit gut aufgenommen. "Die Jüngeren können sich gar nicht richtig vorstellen, was Krebs ist, aber manche Kinder verstehen schon recht gut, was das heißt, auch aus persönlicher Erfahrung." Die Schule wollte Jans Klassenkameraden von Anfang an mitnehmen. "Wir haben sie einen Tag nach der Operation informiert." Auch, dass es Jan schlechter gehen könnte, enthalten die Lehrkräfte den Kindern nicht vor. Unter den Eltern herrscht Bestürzung.

Post aus der Kinderklinik

"Ich durfte Jan Anfang Februar besuchen. Er hat sich sehr darüber gefreut und mich oft angelächelt. Sein Lächeln wird mir immer in Erinnerung bleiben. Es hat gut getan, ihn wieder zu sehen", sagt Zeipert – so bedrückend die Situation auch ist, vor allem, weil in den Sternen steht, wie sich die Krankheit entwickelt. "Da sind natürlich auch bei mir Tränen geflossen."

Am Donnerstag kam zum ersten Mal Post von Jan aus der Kinderklinik für seine Klasse. "Die Kinder haben sich sehr über seine Notizen und Fotos aus seinem Klinikalltag gefreut." Wichtig sei jetzt nur, dem Siebenjährigen weiter Kraft zu schenken und der Familie finanziell unter die Arme zu greifen.

Wer für Familie Franke spenden möchte, kann das gerne machen. Die Familie hat hierfür ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE 07 6425 0040 0009 3689 01, BIC: SOLADES1RWL, Verwendungszweck: Jan, Bankinstitut: Kreissparkasse Rottweil.

Wer keine Überweisung tätigen will, aber trotzdem spenden möchte, für den sind Spendenkässle in Hochmössingen aufgestellt: im Rathaus, in der Bäckerei, beim Friseur und bei Herrn Kober (Seiler- und Eisenwaren). Familie Franke bedankt sich schon jetzt für die bereits getätigten Spenden.