Oberndorf a. N. Sie nehmen Geflüchtete an die Hand

30 Frauen und Männer hatten sich auf die Stelle, die zunächst auf zwei Jahre befristet ist, beworben von denen Karin Elisabeth Schmidtke ausgewählt wurde. Die 51-jährige Schenkenzellerin ist schon einiger Zeit in der Flüchtlingsarbeit tätig. Sie hat an vielen Schulungen in Flüchtlingsfragen teilgenommen und bereits Veranstaltungen organisiert.