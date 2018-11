Oberndorf a. N. Serienmördern und Killern auf der Spur

Die Autorin ist in der Nähe von Dresden aufgewachsen, lebt aber seit über drei Jahren in Hochmössingen. Dass bei einem so ungewöhnlichen Ortwechsel Liebe im Spiel gewesen sein muss, drängt sich auf. Ihren Mann hat sie zwar in Dresden kennengelernt. Er ist aber im Schwarzwald aufgewachsen. Weil sie in Hochmössingen eine Wohnung gefunden haben, die genau ihren Anforderungen und Wünschen entspricht, sind sie hierher gezogen.

Symone Hengy ist Mitglied der Autorenvereinigung deutschsprachige Kriminalliteratur "Das SYNDIKAT" und wurde in die Autorinnenvereinigung Mörderische Schwestern aufgenommen.

Der dritte und letzte Teil der Trilogie ist im März 2018 erschienen. Über einen Artikel im Schwarzwälder Boten wurden die Hochmössinger überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht, dass eine Krimi-Autorin im Ort wohnt. Natürlich waren viele neugierig. Wer ist das? Wo wohnt diese Frau?