Oberndorf a. N. Selbstbewusst ins neue Leben

Oberndorf. Selbstbewusst kommt Denice Di Stefano Marquez in engen Leggings zum Redaktionsgespräch. Die 23-jährige Oberndorferin hat durch ihre Teilnahme an der Fernsehsendung "The Biggest Loser" 50 Kilo abgenommen. Und obgleich sie noch nicht am Ende "ihrer Reise" angekommen ist, hat das Leben der jungen Frau bereits jetzt eine ganz neue Qualität bekommen. "Für mich hat sich alles verändert", erzählt sie. Obwohl Denice Di Stefano Marquez bereits in der dritten Woche des Abnehmcamps in Andalusien ausgeschieden ist, hat sie zu Hause weitergeackert. Mehrmals die Woche geht sie mit "ihren Mädels" ins Oberndorfer Fitnessstudio SMS. Ihre Ernährung hat sie komplett umgestellt.